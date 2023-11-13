Нигматуллин: «Краснодар» по-настоящему нацелился на чемпионство и даёт бой «Зениту»

Бывший вратарь ЦСКА и «Локомотива» Руслан Нигматуллин заявил, что «Краснодар» по-настоящему нацелился на чемпионство МИР РПЛ.

«Зенит» на протяжении пяти лет выигрывал чемпионства. Пришло время для нового чемпиона. Уже очень хочется, чтобы в РПЛ была интрига и громкие победы других команд. После первого круга у нас наконец-то есть новый лидер и настоящая интрига! «Краснодар» по-настоящему нацелился на чемпионство и даёт серьёзный бой «Зениту». Это очень радует. Честно, не мог перед стартом сезона ожидать чего-то подобного. Я уверен в том, что «Зенит» добавит после зимней паузы, будет очень непросто лишить их звания чемпионов. Желаю «Краснодару» золотых медалей в этом сезоне. Это классный проект, но без единого крупного титула на данный момент. Есть ощущение, что их время уже пришло», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.