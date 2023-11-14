Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шалимов — о лидерстве «Краснодара»: они стали более прагматичными

Шалимов — о лидерстве «Краснодара»: они стали более прагматичными
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер «Урала» Игорь Шалимов рассказал, за счёт чего «Краснодару» удалось завершить первый круг чемпионата России по футболу на первом месте в турнирной таблице.

«Открытие чемпионата — это «Краснодар». «Зенит» пять лет был на первом месте с неплохим отрывом. А сейчас «Краснодар» — лидер после первого круга и на два очка опережает «Зенит». Состав у «Краснодара» хороший, надо отметить селекцию, надо отметить российский треугольник в середине, который очень хорошо выглядит.

«Краснодар» стал более прагматичным, теперь команда чувствует себя более комфортно без мяча. Когда мячом владеет соперник, «Краснодар» может спокойно действовать в позиционной обороне, терпеть. Одно поражение за первый круг — это достижение», — заявил Шалимов в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
Защитник «Краснодара» Алонсо выбрал лучшего нападающего РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android