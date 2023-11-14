Экс-защитник ЦСКА Виктор Васин продлил контракт с «Кайратом»

Бывший футболист московского ЦСКА Виктор Васин продлил контракт с казахстанским «Кайратом» до лета 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба «Кайрата».

В сезоне-2023 35-летний защитник провёл 25 матчей за казахстанскую команду и отметился одним забитым мячом. За «Кайрат» Васин выступает с 2022 года. Ранее Виктор играл за такие команды, как ЦСКА, «Мордовия», «Уфа» и нальчикский «Спартак». Вместе с ЦСКА российский футболист трижды становился чемпионом страны, дважды выигрывал Кубок России и Суперкубок. В составе сборной России Васин принимал участие в розыгрыше Кубка конфедераций летом 2017 года.

«Кайрат» сезон-2023 завершил на четвёртом месте, набрав 44 очка. Отметим, что в последний раз «Кайрат» становился чемпионом Казахстана в 2020 году.