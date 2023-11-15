Нагучев: в сборной России на Головина смотрят снизу вверх

Футбольный комментатор Роман Нагучев высказался об уровне игры полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина.

«Валерий Карпин всегда говорит, что нет позиции, есть задача на атакующую и оборонительную фазу. Футболисты плюс‑минус выполняют в своей зоне свои задачи. Головин за счёт работоспособности, за счёт того, что может прикрыть любого партнёра в атаке и обороне, достоин капитанской повязки.

Мне кажется, у Саши всё в порядке с лидерскими качествами, он спокоен. Он играет с Килианом Мбаппе, тренируется с партнёрами очень высокого уровня. Ты приезжаешь в сборную, на тебя смотрят чуть‑чуть снизу вверх, значит, хотят быть на этом месте. К нему тянутся, а тянутся к лидеру», — сказал Нагучев в эфире «Матч ТВ».

В текущем сезоне Головин провёл за «Монако» 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами.