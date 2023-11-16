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Лионель Месси рассказал, почему Гвардиола навредил футболу

Лионель Месси рассказал, почему Гвардиола навредил футболу
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Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси поделился мнением о главном тренере «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле.

«То, что сделал с футболом Хосеп — это просто фантастика. Он изменил его не только в Испании, но и в Европе, в мире в целом. Из-за этого он даже навредил футболу, потому что слишком многие теперь стараются копировать его, вместо того чтобы развивать свой путь и стиль», — приводит слова Месси Marca.

Напомним, Месси играл в каталонской «Барселоне» под руководством Гвардиолы.

После работы в «Барселоне» Хосеп Гвардиола возглавил «Баварию», а затем английский «Манчестер Сити», который продолжает тренировать на данный момент. В прошлом сезоне клуб под его руководством выиграл Лигу чемпионов.

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