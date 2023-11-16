Семь африканских сборных использует Марокко для проведения домашних игр отбора ЧМ-2026

В нынешнем окне для проведения матчей сборных стартовал отборочный турнир чемпионата мира-2026 в Африке. При этом сразу семь команд континента проведёт формально домашние игры квалификации в Марокко, сообщает AP. Это будут Эфиопия, Буркина-Фасо, Чад, Гвинея, Нигер, Сомали и Сан-Томе и Принсипи. При этом сама сборная Марокко в ноябре дома не сыграет, поскольку её матч с Эритреей был отменён из-за снятия последней с турнира.

Конфедерация африканского футбола с 2021 года проводит политику по стимулированию строительства и реконструкции более качественных арен для национальных сборных и запрещает играть на стадионах, несоответствующих международным стандартам.

Из-за этого сразу 17 отборочных матчей в ноябре пройдут не в тех странах, которые номинально должны их принимать. Другие перенесенные игры пройдут в Египте, Кот-д’Ивуар, Ливии, Либерии, ЮАР и Танзании.