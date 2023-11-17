Квалификационный раунд Евро-2024, 17 ноября: расписание матчей игрового дня

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 17 ноября, состоится часть матчей 9-го тура квалификации на чемпионат Европы — 2024. Представляем вашему вниманию расписание игрового дня.

17 ноября, расписание матчей игрового дня отбора на Евро-2024:

18:00 мск. Казахстан — Сан-Марино;

20:00 мск. Молдавия — Албания;

20:00 мск. Финляндия — Северная Ирландия;

22:45 мск. Дания — Словения;

22:45 мск. Англия — Мальта;

22:45 мск. Польша — Чехия;

22:45 мск. Италия — Северная Македония..

Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.