Квалификационный раунд Евро-2024, 17 ноября: расписание матчей игрового дня
Сегодня, 17 ноября, состоится часть матчей 9-го тура квалификации на чемпионат Европы — 2024. Представляем вашему вниманию расписание игрового дня.
17 ноября, расписание матчей игрового дня отбора на Евро-2024:
- 18:00 мск. Казахстан — Сан-Марино;
- 20:00 мск. Молдавия — Албания;
- 20:00 мск. Финляндия — Северная Ирландия;
- 22:45 мск. Дания — Словения;
- 22:45 мск. Англия — Мальта;
- 22:45 мск. Польша — Чехия;
- 22:45 мск. Италия — Северная Македония..
Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.
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