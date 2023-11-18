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Англия — Мальта: Кейн удвоил преимущество хозяев

Англия — Мальта: Кейн удвоил преимущество хозяев
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В эти минуты идёт матч 9-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024, в котором встречаются сборные Англии и Мальты. Игра проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. На момент выхода новости счёт 2:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа C. 9-й тур
17 ноября 2023, пятница. 22:45 МСК
Англия
Окончен
2 : 0
Мальта
1:0 Пепе – 8'     2:0 Кейн – 75'    

На 75-й минуте нападающий Гарри Кейн удвоил преимущество «трёх львов».

Ранее, на восьмой минуте встречи гол в свои ворота забил защитник Мальты Энрико Пепе.

После шести туров квалификации к чемпионату Европы 2024 года сборная Англии набрала 16 очков и занимает первое место в группе C. В свою очередь, после семи матчей в отборочном турнире к Евро-2024 национальная команда Мальты не заработала ни одного очка и расположилась на последней строчке.

Ранее команды встречались в 3-м туре квалификации, который состоялся в июне текущего года. В том матче сборная Англии обыграла Мальту со счётом 4:0.

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