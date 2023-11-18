Игрок сборной Англии Фоден: взломать оборону Мальты было сложно

Полузащитник сборной Англии Филип Фоден прокомментировал победу в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года с Мальтой (2:0).

«В другой день мы бы выиграли крупнее. Нужно отдать сопернику должное. Мальтийцы хорошо выстроились, взломать их оборону было сложно.

Мне не было смысла оставаться на фланге, потому что меня там плотно встречали. Они впятером играли сзади и оказывали давление. Во втором тайме Гарет немного подправил игру, чтобы я играл инсайда. Думаю, второй тайм был лучше, у нас было больше контроля. Как я уже сказал, мы были не на том уровне, к которому привыкли, но выполнили свою работу.

Дебют Палмера? Коул — мой близкий друг, так что я рад за него. Он заслужил это. Он очень усердно работал на протяжении всей своей карьеры, и у него впереди ещё много лет», — приводит слова Фодена официальный сайт УЕФА.