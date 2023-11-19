«Ждал большего». Дешам подшутил над Энрике после хет-трика Мбаппе в ворота Гибралтара

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам оценил игру нападающего французской сборной Килиана Мбаппе в минувшем матче квалификации к Евро-2024 с Гибралтаром (14:0), подшутив при этом над наставником «ПСЖ» Луисом Энрике, ранее заявившим, что ждёт большего от 24-летнего игрока.

«Я ожидал большего от Мбаппе в этом матче (улыбается). Помимо той пользы, которую Килиан приносит на футбольном поле, он ещё и оформил хет-трик. Он полностью вовлечён в игру и прекрасно справляется со своей ролью капитана. Это расширяет круг его возможностей в команде, также ему помогает Антуан Гризманн», — приводит слова Дешама RMC Sport.

Напомним, в игре с Гибралтаром Мбаппе оформил хет-трик. Критические слова Энрике в адрес французского нападающего были сказаны после матча Лиги 1 с «Реймсом» (0:3), в котором он также забил три гола.