Де Хеа отказался переходить в «Аль-Наср» из-за жены

Бывший голкипер английского «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа отказался переходить в саудовский «Аль-Наср» из-за того, что жена вратаря Эдурне Гарсия Альмагро не хочет жить в Саудовской Аравии, сообщает Record.

По информации издания, у 33-летнего голкипера также есть предложение от американского «Интер Майами», за который выступает аргентинский нападающий Лионель Месси. Жена спортсмена заинтересована в переезде в США, поэтому вероятность перехода высока.

Ранее СМИ сообщали, что де Хеа может завершить профессиональную футбольную карьеру, если он не получит предложение стать основным вратарём одного из ведущих футбольных клубов. Голкипер уже отклонил несколько вариантов, в том числе из Саудовской Аравии.

За 22 года в стане манкунианцев де Хеа провёл 545 матчей, в которых пропустил 590 мячей и 190 игр отыграл «насухо». В составе «МЮ» испанец стал победителем Лиги Европы, обладателем Кубка страны, дважды выиграл Кубок английской лиги и трижды Суперкубок Англии, а также был чемпионом Англии.