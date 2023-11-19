Карпин ответил на слова Калешина о деградации российского футбола

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на слова главного тренера «Акрона» Евгения Калешина о деградации российского футбола.

«Я не могу разделять или не разделять точку зрения Калешина о деградации. Я слова не слышал. Вернусь в клуб – посмотрим. В чём она? В детско-юношеском футболе? Или в чём ещё? Мне непонятно. И трудно судить», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Товарищеская игра между командами пройдёт в понедельник, 20 ноября, в Волгограде. Встречу примет стадион «Волгоград-Арена», стартовый свисток раздастся в 19:00 по московскому времени. В октябре подопечные Валерия Карпина провели два товарищеских матча — с Камеруном (1:0) и Кенией (2:2). С конца февраля 2022 года сборные России и все российские команды отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.