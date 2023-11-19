Тренер сборной Кубы Кастильо: в сборной России мне очень нравится Головин

Главный тренер сборной Кубы Юниэлис Кастильо назвал футболиста сборной России, к которому испытывает симпатию, а также высказался о значении результата матча.

«В сборной России мне очень нравится Головин. Я знаю ещё одного игрока, но не могу назвать его фамилию. Но вообще результат матча не так важен, как полученный опыт», — передаёт слова Кастильо корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Товарищеская игра между сборными России и Кубы пройдёт в понедельник, 20 ноября, в Волгограде. Встречу примет стадион «Волгоград-Арена», стартовый свисток раздастся в 19:00 по московскому времени. В октябре подопечные Валерия Карпина провели два товарищеских матча — с Камеруном (1:0) и Кенией (2:2). С конца февраля 2022 года сборные России и все российские команды отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.