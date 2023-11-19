Испания — Грузия: Хвича в стартовом составе своей команды на матч отбора на Евро-2024

Сегодня, 19 ноября, состоится встреча 10-го тура группы A отборочного этапа на чемпионат Европы — 2024 между сборными Испании и Грузии. Матч пройдёт на стадионе «Хосе Соррилья» в Вальядолиде (Испания). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Стартовые составы команд:

Испания: Симон, Карвахаль, Ле Норманн, Мартинес, Гайя, Руис, Уильямс, Гави, Родри, Ферран Торрес, Мората.

Грузия: Мамардашвили, Кашия, Кверквелия, Лочошвили, Квеквескири, Азаров, Кочорашвили, Какабадзе, Чакветадзе, Микаутадзе, Хвича Кварацхелия.

Последний раз команды встречались в рамках 5-го тура отборочного этапа. Тогда испанцы одержали разгромную победу со счётом 7:1.

В данный момент Испания находится на первой позиции турнирной таблицы группы A, набрав 18 очков в семи проведённых матчах. Испанцы досрочно вышли в финальный этап Евро-2024. Грузия располагается на четвёртой позиции после аналогичного количества встреч, набрав восемь очков.