Руслан Нигматуллин: опять ЦСКА проиграл «Локомотиву» и опять этот Лоськов

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин, сыгравший за ЦСКА в золотом ретроматче с «Локомотивом», поделился эмоциями после игры.

«Классная тема. И нам здорово — ностальгируем по нашему прекрасному футбольному прошлому. Приятно иногда возвращаться в мир футбола. Как и раньше, кто-то побеждает, а кто-то проигрывает. Отношусь к этому философски. Обидно, что опять моя команда проиграла, и опять это Лоськов. Но что поделать?» — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, в золотом ретроматче встречались московские «Локомотив» и ЦСКА. Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. «Локомотив» одержал победу со счётом 1:0. Единственный мяч забил на 56-й минуте Дмитрий Лоськов.