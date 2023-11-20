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Нагельсман отреагировал на первое поражение сборной Германии под его руководством

Нагельсман отреагировал на первое поражение сборной Германии под его руководством
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман прокомментировал поражение от национальной команды Турции в товарищеском матче.

«Первый пропущенный гол был очень простым – мы оборонялись слишком агрессивно. Ситуация для них оказалась слишком простой.

Некоторые [из наших игроков] не вышли на эмоциональный уровень, необходимый для победы в таком матче. Если бы мы убили игру в первые десять минут, то результат был бы иным», — приводит слова Нагельсмана Bayern & Germany в соцсетях.

Напомним, 19 ноября завершился товарищеский матч, в котором встретились сборные Германии и Турции. Команды играли на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине (Германия). Национальная команда Германии проиграла Турции со счётом 2:3.

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