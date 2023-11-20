Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Северная Македония — Англия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Поляков: для Алексея Миранчука возвращение в «Локомотив» — это шаг назад

Поляков: для Алексея Миранчука возвращение в «Локомотив» — это шаг назад
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший голкипер московского «Локомотива» Алексей Поляков высказал мнение о возможном возвращении полузащитника итальянской «Аталанты» Алексея Миранчука в стан красно-зелёных.

«Как отношусь к возможному возвращению Алексея Миранчука в «Локомотив»? Думаю, что железнодорожникам это помогло бы. Это большая фигура для команды. Тем более Алексей уже набрался нового опыта. А для самого Миранчука, считаю, это будет шаг назад. Тут уже самому футболисту принимать решение: сидеть на скамейке там или играть здесь», — приводит слова Полякова «Евро-Футбол.Ру».

28-летний Алексей является воспитанником «Локомотива». С 2020 года он выступает за «Аталанту». Действующий контракт россиянина с клубом из Бергамо рассчитан до 30 июня 2025 года. В нынешнем сезоне он принял участие в шести матчах во всех турнирах.

Материалы по теме
Поляков — об РПЛ: со знаком плюс удивляет «Краснодар», а разочаровал «Сочи»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android