Поляков: для Алексея Миранчука возвращение в «Локомотив» — это шаг назад

Бывший голкипер московского «Локомотива» Алексей Поляков высказал мнение о возможном возвращении полузащитника итальянской «Аталанты» Алексея Миранчука в стан красно-зелёных.

«Как отношусь к возможному возвращению Алексея Миранчука в «Локомотив»? Думаю, что железнодорожникам это помогло бы. Это большая фигура для команды. Тем более Алексей уже набрался нового опыта. А для самого Миранчука, считаю, это будет шаг назад. Тут уже самому футболисту принимать решение: сидеть на скамейке там или играть здесь», — приводит слова Полякова «Евро-Футбол.Ру».

28-летний Алексей является воспитанником «Локомотива». С 2020 года он выступает за «Аталанту». Действующий контракт россиянина с клубом из Бергамо рассчитан до 30 июня 2025 года. В нынешнем сезоне он принял участие в шести матчах во всех турнирах.