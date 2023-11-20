Бояринцев: России надо показать уровень в матче с Кубой так же, как Франция с Гибралтаром

Главный тренер саратовского «Сокола» Денис Бояринцев поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча сборной России с Кубой, призвав команду Валерия Карпина показать такой же уровень игры, какой Франция показала в матче с Гибралтаром (французы выиграли матч со счётом 14:0).

«Команда нам противостоит не самая топовая, ниже среднего уровень у этой сборной. Мы сегодня должны разобраться с нашим соперником. Будет поддержка болельщиков. Народу в Волгограде на стадион придёт много. Уверен, никаких шапкозакидательских настроений со стороны нашей сборной тоже не будет.

Надо просто показать свой уровень в матче с этой сборной, так же, как Франция показала в игре с Гибралтаром. Такого количества мячей, конечно, не стоит ожидать (французы выиграли 14:0 в матче отбора Евро‑2024. — Прим. «Чемпионата»), но хочется надеяться на уверенную победу сборной России», — приводит слова Бояринцева «Матч ТВ».

Напомним, товарищеская игра между командами пройдёт сегодня, 20 ноября, в Волгограде. Встречу примет стадион «Волгоград-Арена», стартовый свисток раздастся в 19:30 по московскому времени. В октябре подопечные Валерия Карпина провели два товарищеских матча — с Камеруном (1:0) и Кенией (2:2).

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