Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Словения — Казахстан. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бояринцев: России надо показать уровень в матче с Кубой так же, как Франция с Гибралтаром

Бояринцев: России надо показать уровень в матче с Кубой так же, как Франция с Гибралтаром
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер саратовского «Сокола» Денис Бояринцев поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча сборной России с Кубой, призвав команду Валерия Карпина показать такой же уровень игры, какой Франция показала в матче с Гибралтаром (французы выиграли матч со счётом 14:0).

«Команда нам противостоит не самая топовая, ниже среднего уровень у этой сборной. Мы сегодня должны разобраться с нашим соперником. Будет поддержка болельщиков. Народу в Волгограде на стадион придёт много. Уверен, никаких шапкозакидательских настроений со стороны нашей сборной тоже не будет.

Надо просто показать свой уровень в матче с этой сборной, так же, как Франция показала в игре с Гибралтаром. Такого количества мячей, конечно, не стоит ожидать (французы выиграли 14:0 в матче отбора Евро‑2024. — Прим. «Чемпионата»), но хочется надеяться на уверенную победу сборной России», — приводит слова Бояринцева «Матч ТВ».

Напомним, товарищеская игра между командами пройдёт сегодня, 20 ноября, в Волгограде. Встречу примет стадион «Волгоград-Арена», стартовый свисток раздастся в 19:30 по московскому времени. В октябре подопечные Валерия Карпина провели два товарищеских матча — с Камеруном (1:0) и Кенией (2:2).

Купить билет на товарищеский матч сборных России и Кубы можно с помощью сервиса «Билеты»

Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
20 ноября 2023, понедельник. 19:30 МСК
Россия
Не начался
Куба
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
«Выиграйте скромно, со счётом 6:0». Ловчев обратился к сборной России перед матчем с Кубой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android