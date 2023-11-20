Головин: с чем ассоциировалась Куба? Слышал только про сигары и волейбол

Полузащитник сборной России Александр Головин рассказал, с чем для него ассоциировалась Куба до сегодняшнего очного товарищеского матча команд. Напомним, Россия разгромила Кубу со счётом 8:0.

«С чем ассоциировалась Куба до матча? Я слышал только про кубинские сигары и волейбол», — передает слова Головина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, сегодня, 20 ноября, проходил товарищеский матч между сборными России и Кубы. Команды играли на «Волгоград Арене» в Волгограде. Матч закончился со счётом 8:0 в пользу россиян. Это самая крупная победа сборной России при Валерии Карпине. Ранее наиболее крупной победой при Карпине был матч европейской квалификации на чемпионат мира 2022 года в Катаре со сборной Кипра в 2021 году. Тогда сборная России одержала разгромную победу со счётом 6:0.