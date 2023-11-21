Болельщик вступил в конфликт с полицией после ретроматча «Локомотива» и ЦСКА

После ретро-матча ветеранов «Локомотива» и ЦСКА один из болельщиков напал на сотрудников полиции, когда те пытались его задержать, информирует телеграм-канал «Мутко против».

Согласно сведениям источника, после окончания матча одну из трибун не выпускали с «РЖД Арены» – люди скопились внизу, поскольку выходы были перекрыты сотрудниками полиции. Сначала 27-летний болельщик по имени Павел призывал других фанатов к прорыву оцепления на выходе со стадиона. Когда правоохранители начали его задерживать, Павел начал отбиваться, нанеся сотрудникам несколько ударов. Полицейские сняли побои, медики зафиксировали у них различные ушибы.

Стоит отметить, что на болельщика был составлен административный протокол, но в ближайшее время будет возбуждено и уголовное дело.

Напомним, 19 ноября в золотом ретроматче встречались московские «Локомотив» и ЦСКА. Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. На 56-й минуте Дмитрий Лоськов пробил издали, Руслан Нигматуллин достал мяч, но он всё равно закатился в ворота. Гол Лоськова принёс победу «Локомотиву» со счётом 1:0.