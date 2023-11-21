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Александр Головин: зарплаты в РПЛ выше, чем в чемпионате Франции? Это не так

Александр Головин: зарплаты в РПЛ выше, чем в чемпионате Франции? Это не так
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Полузащитник «Монако» Александр Головин отреагировал на слова хавбека «Зенита» Андрея Мостового, заявившего, что в РПЛ зарплаты выше, чем в Лиге 1.

«Мостовой сказал, что зарплаты в РПЛ выше, чем в Лиге 1? Я вас уверяю, что это не так — у Андрея ошибочная информация. Это не так», — приводит слова Головина издание «РБ Спорт».

Напомним, ранее полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой, отвечая на вопрос о том, почему не состоялся его переход во французский чемпионат, отметил, что зарплаты в Лиге 1 «намного меньше, чем в России». В текущем сезоне Мостовой провёл за «Зенит» 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с петербуржским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3,5 млн.

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