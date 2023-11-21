Милош Красич назвал земляка из РПЛ, способного усилить ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной Сербии Милош Красич сравнил современных сербских легионеров РПЛ с теми, которые играли в его время.

«Не могу согласиться на 100%, что нынешние сербские футболисты в РПЛ сильно ниже классом меня, Тошича или Видича. Возможно, в то время в Россию действительно приезжали более классные сербские игроки, но не скажу, что намного. Чумич, Ранджелович (легионеры «Рубина». — Прим. «Чемпионата») — очень хорошие игроки. Чумич — просто классный футболист. Возможно, скоро поедет в одну из лучших команд России. Я его знаю, очень быстрый парень. Думаю, он уже входит в десятку лучших игроков РПЛ. Пора в ЦСКА? У него однозначно достаточно класса, чтобы играть в ЦСКА», — сказал Краcич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.