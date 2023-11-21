Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Хорватия — Армения. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Милош Красич назвал земляка из РПЛ, способного усилить ЦСКА

Милош Красич назвал земляка из РПЛ, способного усилить ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной Сербии Милош Красич сравнил современных сербских легионеров РПЛ с теми, которые играли в его время.

«Не могу согласиться на 100%, что нынешние сербские футболисты в РПЛ сильно ниже классом меня, Тошича или Видича. Возможно, в то время в Россию действительно приезжали более классные сербские игроки, но не скажу, что намного. Чумич, Ранджелович (легионеры «Рубина». — Прим. «Чемпионата») — очень хорошие игроки. Чумич — просто классный футболист. Возможно, скоро поедет в одну из лучших команд России. Я его знаю, очень быстрый парень. Думаю, он уже входит в десятку лучших игроков РПЛ. Пора в ЦСКА? У него однозначно достаточно класса, чтобы играть в ЦСКА», — сказал Краcич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android