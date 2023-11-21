Хакими, Родри и Триппьер вошли в топ-10 игроков с наибольшим числом касаний мяча в Европе

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt в своём телеграм-канале представил список лучших игроков топ-5 европейских чемпионатов по количеству касаний мяча в текущем сезоне. Защитник английского «Брайтона» Льюис Данк возглавил этот рейтинг. Также в топ-10 вошли защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими, полузащитник «Манчестер Сити» Родриго Эрнандес и защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер.

Топ-10 футболистов по количеству касаний мяча:

Льюис Данк («Брайтон энд Хоув Альбион») — 1253 касания. Данте («Ницца») — 1229 касаний. Ким Мин Джэ («Бавария») — 1224 касания. Милан Шкриньяр («ПСЖ») — 1217 касаний. Гранит Джака («Байер») — 1211 касаний. Алеш Гарсия («Жирона») — 1179 касаний. Киран Триппьер («Ньюкасл») — 1175 касаний. Кириан Родригес («Лас-Пальмас») — 1136 касаний. Родриго Эрнандес («Манчестер Сити») — 1116 касаний. Ашраф Хакими («ПСЖ») — 1110 касаний.