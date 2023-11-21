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Хакими, Родри и Триппьер вошли в топ-10 игроков с наибольшим числом касаний мяча в Европе

Хакими, Родри и Триппьер вошли в топ-10 игроков с наибольшим числом касаний мяча в Европе
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Авторитетный интернет-портал Transfermarkt в своём телеграм-канале представил список лучших игроков топ-5 европейских чемпионатов по количеству касаний мяча в текущем сезоне. Защитник английского «Брайтона» Льюис Данк возглавил этот рейтинг. Также в топ-10 вошли защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими, полузащитник «Манчестер Сити» Родриго Эрнандес и защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер.

Топ-10 футболистов по количеству касаний мяча:

  1. Льюис Данк («Брайтон энд Хоув Альбион») — 1253 касания.
  2. Данте («Ницца») — 1229 касаний.
  3. Ким Мин Джэ («Бавария») — 1224 касания.
  4. Милан Шкриньяр («ПСЖ») — 1217 касаний.
  5. Гранит Джака («Байер») — 1211 касаний.
  6. Алеш Гарсия («Жирона») — 1179 касаний.
  7. Киран Триппьер («Ньюкасл») — 1175 касаний.
  8. Кириан Родригес («Лас-Пальмас») — 1136 касаний.
  9. Родриго Эрнандес («Манчестер Сити») — 1116 касаний.
  10. Ашраф Хакими («ПСЖ») — 1110 касаний.
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