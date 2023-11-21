«Челси» летом может получить от «Ромы» € 42 млн за Лукаку

«Рома» предстоящим летом планирует выкупить нападающего «Челси» Ромелу Лукаку, выступающего за римлян на правах аренды. Об этом сообщает Evening Standard.

По информации источника, «Челси» готов расстаться со своим форвардом, несмотря на хорошую результативность в текущем сезоне. «Синие» намерены выручить с продажи Лукаку не менее € 42 млн. Отмечается, что «Рома» согласится выкупить нападающего у «аристократов» только в том случае, если у него не будет игровых спадов до конца текущего сезона. При этом бельгийцу придётся снизить свои зарплатные ожидания как минимум в два раза.

В текущем сезоне Лукаку выступает за «Рому» на правах годичной аренды. В 14 матчах во всех турнирах бельгиец отметился девятью голами. Контракт игрока с «Челси» действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.