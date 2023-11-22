«Тоттенхэм» могут лишить 10 очков из-за трансфера Дефо, который состоялся 15 лет назад

Футбольная ассоциация Англии (ФА) намерена лишить 10 очков «Тоттенхэм» в таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024 из-за трансфера Джермейна Дефо в «Портсмут», который состоялся 15 лет назад, сообщает The Times.

В 2008 году «Тоттенхэм» продал Дефо в «Портсмут» за € 8,5 млн, и в процессе переговоров этого трансфера «шпоры» задействовали нелицензированного агента Митчелла Томаса. Также президент «Тоттенхэма» Даниэль Леви нанял агента Стюарта Питерса, у которого была лицензия. Но при этом у него не был готов контракт по правилам ФА.

Вскоре ФА стало известно о допущенных нарушениях, однако в январе 2010 года ассоциация решила не применять никаких санкций в отношении лондонского клуба. При этом в том же году ФА сняла с «Лутон Таун» 10 очков за аналогичные нарушения.

Сейчас дело может быть пересмотрено, и наказание грозит не только клубу, но и Леви.