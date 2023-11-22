Дидье Дешам подвёл итоги выступлений сборной Франции в 2023 году

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал выступления национальной команды в 2023 году.

«Мы переживаем год, в котором произошла смена поколений. Мы остались непобеждёнными в этом отборочном этапе с обновлённой командой, у которой есть дух, а также множество качеств.

Испытываю огромное удовольствие перед переходом к следующему этапу и подготовке к Евро. Сборная Франции поддерживает свой очень, очень высокий уровень, и это важно, даже если игроки меняются», — приводит слова Дешама RMC Sport.

Напомним, завершился матч 10-го тура группы B отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года, в котором встречались сборные Греции и Франции. Команды сыграли вничью со счётом 2:2.

Сборная Греции заняла третье место в турнирной таблице группы B. Команда после восьми сыгранных матчей набрала 13 очков. Сборная Франции выиграла свою группу с 22 очками.