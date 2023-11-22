Стало известно, что Карпин сказал игрокам сборной России в раздевалке после разгрома Кубы

Пресс-служба сборной России опубликовала бекстейдж товарищеского матча с Кубой. На видео попала речь главного тренера россиян Валерия Карпина в раздевалке после победы национальной команды с разгромным счётом. Напомним, Россия обыграла Кубу со счётом 8:0.

«Окей, молодцы. Задачу выполнили, голы забили. Всем спасибо за сбор наконец-то. Не из-за этого [победы над Кубой], понятно. Там соперник тоже своё дело сделал, поэтому и результат такой. Но всё равно молодцы: пытались делать то, что должны были делать. Многое из задуманного проходило и получалось, потому что вы это делали. Всем удачи, без травм, в марте увидимся. Ну, кого я вызову (улыбается)», — сказал Карпин в видео на YouTube-канале сборной России.