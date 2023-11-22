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Клубы АПЛ проголосовали против запрета на трансферы между командами с общими владельцами

Клубы АПЛ проголосовали против запрета на трансферы между командами с общими владельцами
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Клубы английской Премьер-лиги проголосовали против временного запрета на трансферы между клубами с общими владельцами, сообщает Sky Sports.

13 команд Премьер-лиги проголосовали за то, чтобы помешать ведущим клубам Англии заключать арендные сделки со связанными сторонами, а семь проголосовали за сохранение существующих правил. Для принятия предложения нужно было набрать минимум 14 голосов. Таким образом, клубы с одними владельцами могут без каких-либо проблем проводить сделки в январе.

После 12 сыгранных туров турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Манчестер Сити». Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 28 очков. На втором месте расположился «Ливерпуль», имеющий в своём активе 27 очков. Третью строчку занимает лондонский «Арсенал» (27).

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