Сергей Волков: Дюков сказал, что РФС будет искать соперников не слабее Камеруна

Защитник «Краснодара» и сборной России Сергей Волков заявил, что президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков пообещал игрокам национальной команды искать соперников на 2024 год уровнем не слабее Камеруна.

«Дюков заходил в раздевалку (после матча с Кубой. — Прим. «Чемпионата»), поздравил сборную за этот год, назвал его успешным. Сказал, что РФС будет искать других соперников по уровню хотя бы как Камерун», — приводит слова Волкова «РИА Новости Спорт».

В 2023 году сборная России провела товарищеские матчи с командами Ирана (1:1, Ирака (2:0), Катара (1:1), Камеруна (1:0), Кении (2:2) и Кубы (8:0). С февраля 2022 года сборные России и все российские команды отстранены от международных соревнований совместным решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.