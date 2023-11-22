Жозе Моуринью: я ещё возглавлю клуб из Саудовской Аравии

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью рассказал о своём желании поработать с саудовскими командами.

«Я думаю, что однажды всё-таки стану наставником одной из команд чемпионата Саудовской Аравии. Думаю, что со временем я перееду в эту страну и буду тренировать там местные клубы. Но очевидно, что этот день наступит не завтра и не послезавтра», — приводит слова Моуринью журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Моуринью возглавил «Рому» в 2021 году после работы в «Тоттенхэме». В позапрошлом сезоне тренер выиграл с клубом Лигу конференций, а в прошлом — довёл команду до финала Лиги Европы. Ранее появилась информация о том, что португальский специалист снова может возглавить мадридский «Реал».