Тихонов: хоть со мной и не согласны, но считаю, что Абаскаль должен остаться в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов высказался о работе главного тренера московской команды Гильермо Абаскаля.

«Будет ли уволен Абаскаль по ходу этого сезона? Думаю, если в последних играх будет потеряно большое количество очков, а в этом году осталось три игры, то не исключён такой вариант. Но ещё раз говорю, для меня, пускай Абаскаль работает. Хоть со мной многие друзья и не согласны.

От меня это странно слышать? Допустим, взять игру с «Ростовом», довольно неплохо команда смотрелась. Видно, что получается. Видно, что хочет тренер. Но все говорят, что у «Спартака» нет результата, и Абаскаля надо убирать.

Понимаете, есть результат, а есть игра. Для «Спартака» всегда важен результат, но если команда будет плохо выглядеть, то не знаю, как это будет сочетаться с результатом», — сказал Тихонов в эфире «Матч ТВ».

Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года. В прошлом сезоне команда под его руководством заняла третье место в чемпионате России. На данный момент красно-белые занимают шестое место в РПЛ, набрав 24 очка после 15 туров.