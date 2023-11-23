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Европейские гранды хотят подписать хавбека «Монако» Фофана в качестве свободного агента

Европейские гранды хотят подписать хавбека «Монако» Фофана в качестве свободного агента
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Сразу несколько европейских топ-клубов следят за прогрессом полузащитника «Монако» и сборной Франции Юссуфа Фофана. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, гранды не спешат делать предложение монегаскам о полноценном трансфере. Руководители топ-клубов уверены, что игрок не станет продлять соглашение с нынешней командой и его удастся подписать в качестве свободного агента уже в январе 2025 года.

Отмечается, что Фофана не является конкретной целью «ПСЖ». Есть другие неназванные клубы, которые проявляют настойчивость.

В текущем сезоне Фофана провёл за «Монако» 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

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