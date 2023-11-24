Барриос: «Зенит» не может быть довольным тем, как провёл первый круг РПЛ

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос подвёл итоги первого круга Российской Премьер-Лиги для сине-бело-голубых.

«Думаю, мы не можем быть довольны тем, как провели его, и тем, что всё ещё не находимся на первой строчке. Но команда усиленно работает на тренировках, двигается от матча к матчу, чтобы исправить это, и сейчас наша цель — до конца года попытаться вернуть себе лидерство.

В чём причина недобора очков? Это футбол, не всегда всё идёт так, как ты задумываешь. В нескольких матчах минимальные ошибки привели к неудачным результатам, и это лишний раз доказывает, что на поле необходимо сохранять максимальную концентрацию до самого финального свистка. И главное — даже после осечек сохранять в голове представление о конечной цели и уверенно идти к ней», — сказал Барриос в интервью пресс-службе клуба.

«Зенит» после 15 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка.