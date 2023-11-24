«Кёльн» — «Бавария»: стали известны стартовые составы команд на матч Бундеслиги

Сегодня, 24 ноября, в матче 12-го тура немецкой Бундеслиги встретятся «Кёльн» и «Бавария». Игра пройдёт на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне. В качестве главного арбитра встречи выступит Марко Фриц (Корб). Матч начнётся в 22:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны стартовые составы команд.

«Кёльн»: Швебе, Карстенсен, Хюберс, Хабот, Хайнц, Любичич, Мартель, Вальдшмидт, Кайнц, Майна, Зельке.

«Бавария»: Нойер, Мазрауи, Юпамекано, Мин Джэ, Киммих, Горецка, Лаймер, Зане, Коман, Кейн, Шупо-Мотинг.

После 11 туров чемпионата Германии «Кёльн» набрал шесть очков и занимает 17-е место в турнирной таблице. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в Бундеслиге мюнхенская «Бавария» заработала 29 очков и расположилась на второй строчке. Возглавляет турнирную таблицу леверкузенский «Байер», у которого после 11 игр чемпионата 31 очко в активе.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге они сыграли вничью со счётом 1:1. Во втором круге мюнхенцы обыграли «козлов» со счётом 2:1.