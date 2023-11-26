Андрей Чернышов: «Спартак» проявил характер в матче с «Балтикой»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Чернышов поделился мнением о минувшем матче РПЛ, в котором красно-белые обыграли «Балтику» со счётом 2:0, несмотря на непростые погодные условия.

«Решение по проведению матча принимает судья встречи. Он должен оценить погодные условия и качество футбольного поля. Тренеры и руководители команд повлиять на это не могут. Если посчитали, что всё подходит для того, чтобы проводить матч, он должен состояться. Мы знаем мало примеров, особенно в российском футболе, когда матчи переносились или останавливались. У нас предпочитают доигрывать матчи, несмотря на погодные условия. С одной стороны, можно понять руководителей и организаторов матча — очень сложно проводить второй матч. Если есть малейшая возможность играть, принимается такое решение.

Конечно, когда команды играют в такую погоду, о качестве футбола не говорится. На первый план выходят бойцовские качества. Когда поле в таком состоянии, качество команд становится приблизительно одинаковым. Индивидуальное мастерство сложно проявить. «Спартак» проявил характер, показал, что готов бороться за самые высокие места. У них есть мотивация. Когда команда в таких условиях побеждает, это говорит о том, что есть характер и желание побеждать», — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.