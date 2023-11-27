Карасёв прокомментировал информацию о назначении на матч чемпионата Саудовской Аравии

Российский арбитр Сергей Карасёв заявил, что ему ничего не известно о назначении на матч чемпионата Саудовской Аравии между «Аль‑Хилялем» и «Аль‑Насром», отметив, что Российский футбольный союз (РФС) ведёт переговоры на этот счёт.

«Ничего не знаю (о назначении). РФС ведёт переговоры», — приводит слова Карасёва «Матч ТВ».

Напомним, ранее появилась информация, что бригада Сергея Карасёва обслужит матч 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу, в котором встретятся лидеры соревнования — «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср». После 14 туров «Аль-Хиляль» набрал 38 очков и расположился на первом месте в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. «Аль-Наср» идёт на второй строчке, отставая от лидирующего «Аль-Хиляля» на четыре очка. Очная встреча между командами состоится в пятницу, 1 декабря. Начало игры — в 21:00 мск.