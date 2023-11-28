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Гарначо подарил юному болельщику бутсы, в которых забил «Эвертону» ударом через себя

Гарначо подарил юному болельщику бутсы, в которых забил «Эвертону» ударом через себя
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо подарил юному болельщику бутсы, в которых забил «Эвертону» (3:0) ударом через себя в матче 13-го тура английской Премьер-лиги.

Проходившая на «Гудисон Парк» встреча завершилась разгромной победой «красных дьяволов» со счётом 3:0. Первый гол в матче на третьей минуте забил как раз Алехандро Гарначо ударом через себя. На 56-й минуте Маркус Рашфорд увеличил преимущество манкунианцев, а через 19 минут точку в матче поставил Антони Марсьяль — 3:0.

«Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице после 13 туров английской Премьер-лиги, набрав 24 очка. В следующем матче внутреннего первенства команда Эрика тен Хага сыграет с «Ньюкаслом». Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк» и состоится 2 декабря.

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