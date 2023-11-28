Петржела: «Зенит» возьмёт реванш у «Динамо» за прошлогоднее поражение в Кубке

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от предстоящего кубкового матча сине-бело-голубых с московским «Динамо». Команды сыграют в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России завтра, 29 ноября. Игра пройдёт на «ВТБ Арене» и начнётся в 18:15 мск.

«Кубковые матчи иногда бывают очень непредсказуемыми. Но в завтрашней игре есть явный фаворит – «Зенит». Питерцы сейчас набрали отличную форму и показывают свой настоящий уровень футбола. Недавно они вновь заняли лидерство в РПЛ, обогнав «Краснодар». Безусловно, у них есть запас прочности.

В прошлом году «Зенит» плохо выступил в Кубке России? Наверное, они действительно рано вылетели. Думаю, что в этом году «Зенит» исправит ситуацию и возьмёт реванш у «Динамо» за прошлогоднее поражение», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.