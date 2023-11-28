В «Факеле» рассказали об активностях в рамках программ лояльности для болельщиков

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал о программе лояльности для болельщиков. По его словам, для тех, кто не пропустил ни одного домашнего матча команды, предусмотрены привилегии.

«Мы уже заранее начинаем определённые активности в рамках программ лояльности для болельщиков, прежде всего к «золотникам» — тем, кто не пропустил ни одного матча «Факела». 1 декабря будет вручён первый именной сертификат на получение абонемента, который будет разыгран в рамках этого мини-турнира. Мы подчёркиваем, что болельщики, выделяющиеся среди всех исключительным посещением матчей команды, имеют привилегии.

Что касается билетной программы на новом стадионе, то об этом пока говорить рано — нужно определиться со всеми необходимыми вопросами по насыщению этой арены, а также решить вопросы касаемо нашего положения в турнирной таблице. Идёт нешуточная борьба за выживание, и, с учётом технического оснащения и внедрения CRM-программ к открытию данного стадиона, с билетной программой мы выйдем этой весной. Точные даты объявим позже, но работа в этом направлении ведётся», — приводит слова Асхабадзе интернет-портал RT.