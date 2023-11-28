Защитник «Спартака» Хлусевич: хочу увидеть крымские клубы в Первой лиге

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о перспективах крымских клубов в соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза. Напомним, 22-летний футболист красно-белых родился и вырос в Симферополе.

«Слежу ли за результатами крымских команд в ФНЛ-2? Да, слежу. К сожалению, они потеряли шансы на повышение. Но я рад, что у ребят в Крыму появилась возможность проявлять себя на российском уровне. На уровне Крыма было смешно играть, там не существовало нормального чемпионата. Вторая лига — уже интересно. Есть за что бороться.

Знаю амбиции «Севастополя» — у них наверняка стоит задача пройти выше. В Севастополе очень любят футбол.

Хочу увидеть крымские клубы в ФНЛ — с удовольствием следил бы за ними. И мечтаю, чтобы мы попали на них в Кубке! Представляете, каково мне сыграть на своей родине за «Спартак»?» — приводит слова Хлусевича «Спорт-экспресс».