«Реал Сосьедад» — «РБ Зальцбург»: текстовая онлайн-трансляция игры ЛЧ начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 29 ноября, в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024 встретятся испанский «Реал Сосьедад» и австрийский «РБ Зальцбург». Игра состоится на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). Начало матча — в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры «Реал Сосьедад» — «РБ Зальцбург».

После четырёх сыгранных матчей группового этапа Лиги чемпионов «Реал Сосьедад» является лидером группы D с 10 очками. «РБ Зальцбург» после такого же количества сыгранных матчей располагается на третьей строчке с тремя очками. На втором месте находится «Интер» с 10 очками, а последнюю, четвёртую строчку занимает «Бенфика», которая не набрала очков.