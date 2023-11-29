«Реал Сосьедад» — «РБ Зальцбург»: текстовая онлайн-трансляция игры ЛЧ начнётся в 23:00 мск
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Сегодня, 29 ноября, в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024 встретятся испанский «Реал Сосьедад» и австрийский «РБ Зальцбург». Игра состоится на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). Начало матча — в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры «Реал Сосьедад» — «РБ Зальцбург».
Лига чемпионов . Группа D. 5-й тур
29 ноября 2023, среда. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Не начался
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
После четырёх сыгранных матчей группового этапа Лиги чемпионов «Реал Сосьедад» является лидером группы D с 10 очками. «РБ Зальцбург» после такого же количества сыгранных матчей располагается на третьей строчке с тремя очками. На втором месте находится «Интер» с 10 очками, а последнюю, четвёртую строчку занимает «Бенфика», которая не набрала очков.
Комментарии
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