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«Манчестер Юнайтед» установил антирекорд Англии по пропущенным мячам после 5 туров в ЛЧ

«Манчестер Юнайтед» установил антирекорд Англии по пропущенным мячам после 5 туров в ЛЧ
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«Манчестер Юнайтед» обновил антирекорд английских клубов по количеству пропущенных голов после пяти туров группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Подопечные Эрика тен Хага пропустили 14 мячей. Топ-6 этого «антирейтинга»:

14 — «Манчестер Юнайтед» (2023-2024);
11 — «Манчестер Юнайтед» (1994-1995);
11 — «Тоттенхэм» (2019-2020);
10 — «Манчестер Юнайтед» (1998-1999);
10 — «Манчестер Сити» (2012-2013);
10 — «Арсенал» (2015-2016).

Напомним, вчера, 29 ноября, «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с турецким «Галатасараем» (3:3) в рамках 5-го тура группы А Лиги чемпионов. В составе «Галатасарая» Хаким Зиеш оформил дубль прямыми ударами со штрафных. Ещё один забитый мяч на счету Керема Актюркоглу. В составе «Манчестер Юнайтед» голами отметились Алехандро Гарначо, Бруну Фернандеш и Скотт Мактоминей.

«Манчестер Юнайтед» находится на последнем месте в квартете. У подопечных Эрика тен Хага четыре очка после пяти проведённых матчей.

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