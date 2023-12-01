Лига Европы, 30 ноября: результаты игрового дня и турнирная таблица

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В четверг, 30 ноября, состоялся игровой день 5-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2023/2024. Представляем вашему вниманию все результаты игрового дня и текущую турнирную таблицу.

30 ноября, результаты игрового дня Лиги Европы:

Группа A

«Фрайбург» (Германия) — «Олимпиакос» (Греция) — 5:0.

ТСЦ (Сербия) — «Вест Хэм Юнайтед» (Англия) — 0:1.

Группа B

«Марсель» (Франция) — «Аякс» (Нидерланды) — 4:3.

АЕК (Греция) — «Брайтон энд Хоув Альбион» (Англия) — 0:1.

Группа C

«Рейнджерс» (Шотландия) — «Арис» (Кипр) — 1:1.

«Спарта» (Чехия) — «Бетис» (Испания) — 1:0.

Группа D

«Штурм» (Австрия) — «Ракув» (Польша) — 0:1.

«Аталанта» (Италия) — «Спортинг» (Португалия) — 1:1.

Группа E

«Ливерпуль» (Англия) — ЛАСК (Австрия) — 4:0.

«Тулуза» (Франция) — «Юнион» (Бельгия) — 0:0.

Группа F

«Вильярреал» (Испания) — «Панатинаикос» (Греция) — 3:2.

«Маккаби» Хайфа (Израиль) — «Ренн» (Франция)— 0:3.

Группа G

«Шериф» (Молдова) — «Славия» (Чехия) — 2:3.

«Серветт» (Швейцария) — «Рома» (Италия) — 1:1.

Группа H

«Хеккен» (Швеция) — «Байер» (Германия) — 0:2.

«Мольде» (Норвегия) — «Карабах» (Азербайджан) — 2:2.

В 5-м туре выход в плей-офф гарантировали 10 команд: «Ливерпуль», «Брайтон энд Хоув Альбион», «Фрайбург», «Марсель», «Ренн», «Рома», «Славия», «Вильярреал», «Вест Хэм Юнайтед» и «Спортинг». Они присоединились к уже имевшим путёвки в плей-офф турнира ранее «Аталанте», «Байеру», «Фейеноорду» (Нидерланды) и «Янг Бойз» (Швейцария).

Матчи заключительного 6-го тура пройдут 14 декабря.