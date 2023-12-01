Деменко: Кордоба говорил, что показывал жест своим игрокам, но это просто смешно

Бывший футболист Максим Деменко высказался о дисквалификации нападающего «Краснодара» Джона Кордобы за неприличный жест в адрес арбитров. Соответствующее решение ранее принял КДК РФС.

«Дисквалификация на три матча — большой урок для Кордобы. Трудно сказать, насколько это справедливо, потому что нужно смотреть регламент. Одно можно сказать: Кордоба подвёл «Краснодар». Он потом говорил, что показывал этот жест своим игроком, но это просто смешно. Надо придумывать хотя бы другие версии.

Кордоба очень многое делал для «Краснодара», хорошо забивал. Многие отмечали, что Кордоба видоизменил структуру игры в атаке. Конечно, это потеря в оставшихся двух матчах этого года», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.