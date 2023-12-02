Стало известно, в какой группе может сыграть Казахстан в случае выхода на Евро-2024

Сегодня, 2 декабря, в Гамбурге (Германия) состоялась жеребьёвка группового этапа чемпионата Европы — 2024. 24 команды были разделены на четыре корзины, после чего путём жеребьёвки были определены шесть групп по четыре команды в каждой.

По итогам жеребьёвки победитель пути С, в котором участвует сборная Казахстана, был определён в группу F. Таким образом, если Казахстан сможет обыграть Грецию, а также победителя пары Грузия — Люксембург, то сыграет на Евро-2024 со сборными Турции, Португалии и Чехии.

В Пути А нас ждут полуфиналы Польша — Эстония и Уэльс — Финляндия. Одна из этих национальных команд пройдёт в групповой этап Евро-2024. Путь В: Израиль — Исландия, Босния и Герцеговина — Украина. Путь С: Грузия — Люксембург, Греция — Казахстан.

Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.