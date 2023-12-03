Глебов: матч с ЦСКА стоило перенести. Вряд ли болельщикам это интересно

Капитан «Ростова» Данил Глебов прокомментировал поражение в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА. Армейцы одержали победу со счётом 2:0. Игра сопровождалась обильным снегопадом.

«Неделю готовились к одному, а в итоге… Наверное, стоило перенести матч. Вам сегодня игра понравилась? Что это было: футбол или что-то другое? У кого залетит, тот и победит — так и получилось. Сами себе пенальти привезли — 0:1, и побежали отыгрываться. Просто для кого эта игра? Вряд ли болельщикам это было интересно», — передаёт слова Глебова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, в составе ЦСКА забитыми мячами отметились нападающий Фёдор Чалов и чилийский футболист Виктор Мендес.