В Бразилии рассказали о возможном продолжении карьеры защитника «Зенита» Роберта Ренана

Бразильский журналист Хулио Мигел Нето высказался о возможном месте продолжения карьеры защитника «Зенита» Роберта Ренана на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, агент футболиста опроверг слухи о наличии интереса к игроку со стороны «Фламенго» и о каких-либо переговорах с красно-чёрными. Тенденция такова, что, скорее всего, если он не останется в России, то будет отдан в аренду в европейский клуб.

Роберт — воспитанник «Коринтианса». Футболист дебютировал в бразильской Серии A в матче с «Сантосом» 26 июня 2022 года. 20-летний защитник перешёл в «Зенит» в зимнее трансферное окно 2023 года. В нынешнем сезоне Ренан провёл четыре матча в рамках Российской Премьер-Лиги. Также на счету футболиста три игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями Ренан не отметился.