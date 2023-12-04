Василий Уткин объяснил, зачем в РПЛ проводятся матчи в условиях сильного снегопада

Известный спортивный журналист и комментатор Василий Уткин ответил, зачем в РПЛ проводятся матчи в условиях сильного снегопада.

«Эти матчи совершенно необходимы телевидению. Они позволяют рассчитывать на подписку на «Матч Премьер» в декабре и феврале, хотя бы частичного сегмента обычных подписчиков. И это не имеет отношения, кстати, к тому, какая на телевидении администрация. Нормальная деловая логика», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

3 декабря состоялся матч 17-го тура РПЛ между ЦСКА и «Ростовом». Команды играли в условиях сильного снегопада. Хозяева одержали победу со счётом 2:0. После 17 туров РПЛ ЦСКА набрал 28 очков и занимает пятое место. В свою очередь, «Ростов» после аналогичного количества туров заработал 20 очков и расположился на 10-й строчке.