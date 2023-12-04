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Президент «Урала» Иванов: стоит играть последний тур РПЛ. У нас снег может пойти в октябре

Президент «Урала» Иванов: стоит играть последний тур РПЛ. У нас снег может пойти в октябре
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Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о погодных условиях в России, а также о футболе в этих условиях.

«Моё мнение, что стоит сыграть. У всех команд планы. Например, у нас игра в Москве, и ребята уже купили билеты из Москвы, чтобы разлетаться куда-то. Мы первый раз в снегу играли, что ли? Больше всего возмущался Валерий Георгиевич. Но это же не первый раз, когда мы играем в снегу. Мы живём в северной стране. У нас снег может пойти и в октябре. Давайте вообще тогда проводить летний чемпионат, с мая по сентябрь будем играть, а потом отдыхать полгода.

Все команды играли в равных условиях. Что для ЦСКА был снег, что для «Ростова». Не думаю, что футболисты ЦСКА тоже были в восторге от игры в таких погодных условиях. То же самое с «Балтикой» и «Спартаком». При этом «Спартак» в Калининграде выиграл, а вчера на хорошем поле проиграл. Какая в этом логика? Ничего менять не надо — это моё мнение», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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