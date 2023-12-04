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В соцсетях распространяется видео, как на матчах в Буркина-Фасо исполняют гимн России

В соцсетях распространяется видео, как на матчах в Буркина-Фасо исполняют гимн России
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В социальных сетях распространяется видео, на котором показано, что некоторые футбольные матчи в Буркина-Фасо начинаются с исполнения гимна России.

Буркина-Фасо — государство в Западной Африке, которое граничит с Мали на севере, с Нигером — на востоке, с Бенином — на юго-востоке, с Того и Ганой — на юге и с Кот-д’Ивуаром — на юго-западе. Выхода к морю не имеет.

Сборная Буркина-Фасо по футболу никогда не пробивалась на чемпионаты мира, но на африканском уровне с конца 1990-х выступает достаточно успешно. В 2013 году команда Буркина-Фасо вышла в финал Кубка африканских наций, где уступила Нигерии (0:1). Лидерами сборной в XXI веке являлись и являются такие игроки, как Джонатан Питройпа, Мумуни Дагано, Шарль Каборе, Ален Траоре. Почти все ведущие буркинийские игроки получили футбольное образование во французских клубах.

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